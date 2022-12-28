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    Газинский: «В «Краснодаре» догадывались о болезни Галицкого»

    Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал болезнь владельца клуба Сергея Галицкого. О ней он сообщил в 2021 году.

    «Никто о болезни Галицкого не говорил, но догадки были. Чтобы кто-то прямо сказал: «Сергей Николаевич болеет», – такого не происходило. Просто ходили слухи, а потом он сам рассказал в том самом интервью. Догадки были, потому что Галицкий отсутствовал на тренировках и матчах. Раньше на сборы всегда прилетал, а тут не было. Сначала думали, может в отпуске где-то. Потом поняли, что столько в отпуске невозможно находиться.

    Никто из сотрудников ничего не говорил. Это личное. Тем более человек такого масштаба: представляете, сколько в клубе будет переживаний? Для многих он максимально близкий человек и такая новость воспринимается серьeзно», – сказал Газинский.

    • Галицкий создал «Краснодар» в 2008 году.
    • Клуб в 2020 году играл в группе Лиги чемпионов.
    • Газинский сейчас в «Урале».

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    Источник: «Чемпионат»

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