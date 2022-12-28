Кавазашвили назвал лучшего игрока РПЛ в 2022 году

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили выбрал лучшего игрока РПЛ в этом году.

«Могу назвать только Квинси Промеса. Из российских футболистов сейчас никого не хочу назвать, сезон ещe не закончился, в конце сезона можно назвать.

Сейчас я назвал самого заметного игрока, у Промеса появилась вторая молодость, это завораживает, поэтому с удовольствием называю его фамилию. От самого Промеса теперь зависит, сможет ли продолжить также играть», — сказал Кавазашвили.

Промес с 14 голами лидирует в списке бомбардиров РПЛ.

Игрок брал со «Спартаком» все российские трофеи.

Сезон возобновится в марте.

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