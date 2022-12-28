Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Кавазашвили назвал лучшего игрока РПЛ в 2022 году

    Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили выбрал лучшего игрока РПЛ в этом году.

    «Могу назвать только Квинси Промеса. Из российских футболистов сейчас никого не хочу назвать, сезон ещe не закончился, в конце сезона можно назвать.

    Сейчас я назвал самого заметного игрока, у Промеса появилась вторая молодость, это завораживает, поэтому с удовольствием называю его фамилию. От самого Промеса теперь зависит, сможет ли продолжить также играть», — сказал Кавазашвили.

    • Промес с 14 голами лидирует в списке бомбардиров РПЛ.
    • Игрок брал со «Спартаком» все российские трофеи.
    • Сезон возобновится в марте.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Дисквалификация Промеса и еще четыре пункта, по которым «Зениту» отказали в апелляции 14
    Влут: «С Промесом в составе Нидерланды далеко бы забрались на ЧМ-2022»
    Форвард «Урала» Влут: «Промес – легенда «Спартака» и всего российского футбола» 2
    Источник: телеграм-канал Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:12
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11