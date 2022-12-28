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    «Надо полностью рвать с Европой». Чухлов за переход России в Азию

    Экс-игрок «Зенита» Борис Чухлов рассказал о своем отношении к возможному переходу российского футбола из Европы в Азию.

    «Читаю всю информацию на эту тему, и голова кругом. То мы уходим в Азию. То УЕФА говорит: «Не уходите», и мы их слушаем. Не знаю...

    Если уж мы рвем с Европой, надо рвать полностью. Вернуться, мне кажется, всегда будет можно. Но что-то надо делать. Иначе мы в собственном соку сваримся», – сказал Чухлов.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
    • Решение о возможном переходе РФС в АФК обещали принять сегодня, но голосование перенесли.

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    Источник: «РБ Спорт»

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