Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Булыкин назвал открытие года в РПЛ

    Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин назвал форварда «Крыльев Советов» Сергея Пиняева открытием года в РПЛ.

    «Как в сборной, так и в чемпионате России Пиняев стал для меня открытием года. Еще понравился Сычевой. Мне нравятся нападающие, которые много забивают.

    Приятно, что в России появляются такие бомбардиры, но пример Агаларова отрицательный. Надеюсь, у него все наладится», — сказал Булыкин.

    • Пиняев выступает за «Крылья» с июля 2021 года.
    • За 1,5 сезона он забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 45 матчах.
    • Сообщалось, что 18-летний вингер заключил с «Локо» контракт на 3,5 года.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Быстров оценил переход Пиняева в «Локомотив» 1
    Пиняев и Глушенков подписали контракты с «Локомотивом» на 3,5 года (Иван Карпов) 1
    Пиняев попрощался с болельщиками «Крыльев Советов» 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:57
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11