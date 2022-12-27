Булыкин назвал открытие года в РПЛ

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин назвал форварда «Крыльев Советов» Сергея Пиняева открытием года в РПЛ.

«Как в сборной, так и в чемпионате России Пиняев стал для меня открытием года. Еще понравился Сычевой. Мне нравятся нападающие, которые много забивают.

Приятно, что в России появляются такие бомбардиры, но пример Агаларова отрицательный. Надеюсь, у него все наладится», — сказал Булыкин.

Пиняев выступает за «Крылья» с июля 2021 года.

За 1,5 сезона он забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 45 матчах.

Сообщалось, что 18-летний вингер заключил с «Локо» контракт на 3,5 года.

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