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    «Мы все тогда просто обалдели». Кавазашвили назвал ошибку Федуна

    Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на новость, что московский клуб может возродить дубль.

    «Закрыть спартаковский дубль – огромная ошибка Федуна! Когда он это сделал, то мы все тогда просто обалдели. Мы не ожидали такого подхода к делу.

    Как можно самим отказаться от воспитания молодого поколения? В «Спартаке-2» у игроков как раз формировался важнейший период между юношеским футболом и РПЛ.

    Я буду очень рад, если «Спартак» вернeт вторую команду. Это будет правильное решение.

    Уже видно, что новое руководство грамотно и чeтко подходит к своим рабочим обязанностям в «Спартаке», – сказал Кавазашвили.

    • «Спартак» объявил о закрытии второй команды в мае.
    • Причина – сокращение бюджета.
    • Проект был создан в 2013 году.

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    Источник: «Чемпионат»

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    26.12.2022 23:21
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