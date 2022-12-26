«Мы все тогда просто обалдели». Кавазашвили назвал ошибку Федуна

Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на новость, что московский клуб может возродить дубль.

«Закрыть спартаковский дубль – огромная ошибка Федуна! Когда он это сделал, то мы все тогда просто обалдели. Мы не ожидали такого подхода к делу.

Как можно самим отказаться от воспитания молодого поколения? В «Спартаке-2» у игроков как раз формировался важнейший период между юношеским футболом и РПЛ.

Я буду очень рад, если «Спартак» вернeт вторую команду. Это будет правильное решение.

Уже видно, что новое руководство грамотно и чeтко подходит к своим рабочим обязанностям в «Спартаке», – сказал Кавазашвили.

«Спартак» объявил о закрытии второй команды в мае.

Причина – сокращение бюджета.

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