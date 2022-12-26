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    «Там все очень дорогое: вода стоит 300 рублей, бургер – 1000». Суслов – о ценах в Норвегии

    Защитник «Факела» Кирилл Суслов поделился воспоминаниями о периоде карьеры в Норвегии.

    – Что тебя удивило больше всего после переезда?

    – Цены. Там всe очень дорогое вплоть до воды, которая стоит 300 рублей. Там уровень жизни намного выше, чем в России.

    Обычный магазин, как у нас «Азбука вкуса, а бургер взять – 1000 рублей.

    – Какие были бытовые сложности?

    – Разве что незнание английского. Я специально прописал в контракте, что мне нужно выучить язык за полгода и я приходил после тренировок, кушал, отдыхал и учил два часа английский в ютубе.

    Выписывал себе слова, практиковался в общении с ребятами и потом научился. Лeха Городовой когда приехал в «Конгсвингер», тоже не знал языка.

    Я выучил английский за полгода, а он за полтора месяца, потому что ему было проще адаптироваться, ведь я ему многие вещи подсказывал.

    Он приехал и две недели жил у меня, а, когда я попал в клуб первопроходцем, то жил в отеле.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 20:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1783

      alefreddy 1 час назад

      там никто не плачет и достояние по сырью распределяется народом

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      Рейтинг: +1338

      Hoahin 2 часа назад

      Уровень цен соответствует их уровню зарплат (одни из самых высоких в мире)

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