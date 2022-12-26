«Там все очень дорогое: вода стоит 300 рублей, бургер – 1000». Суслов – о ценах в Норвегии

Защитник «Факела» Кирилл Суслов поделился воспоминаниями о периоде карьеры в Норвегии.

– Что тебя удивило больше всего после переезда?

– Цены. Там всe очень дорогое вплоть до воды, которая стоит 300 рублей. Там уровень жизни намного выше, чем в России.

Обычный магазин, как у нас «Азбука вкуса, а бургер взять – 1000 рублей.

– Какие были бытовые сложности?

– Разве что незнание английского. Я специально прописал в контракте, что мне нужно выучить язык за полгода и я приходил после тренировок, кушал, отдыхал и учил два часа английский в ютубе.

Выписывал себе слова, практиковался в общении с ребятами и потом научился. Лeха Городовой когда приехал в «Конгсвингер», тоже не знал языка.

Я выучил английский за полгода, а он за полтора месяца, потому что ему было проще адаптироваться, ведь я ему многие вещи подсказывал.

Он приехал и две недели жил у меня, а, когда я попал в клуб первопроходцем, то жил в отеле.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно