«Сочи» расстался с экс-игроком сборной России

«Сочи» объявил об уходе защитников Сергея Терехова и Кирилла Суслова. Игроки покидают команду по истечении сроков трудовых соглашений.

34-летний Терехов в 2021 году провел 2 матча за сборную России. Минувший сезон он начинал в «Химках», где провел 13 встреч и отметился 1 ассистом. В январе Терехов перешел в «Сочи», за который сыграл 10 матчей.

33-летний Суслов в минувшем сезоне провел за «Сочи» 18 игр.

Ранее команду также покинул 35-летний полузащитник Никита Бурмистров, который завершил карьеру.