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    Какой вы футболист?

    Определен лидер сезона РПЛ по «привезенным» пенальти

    Защитник «Факел» Кирилл Суслов трижды сфолил в своей штрафной в этом сезоне. Это рекорд среди всех футболистов лиги.

    Если Суслов «привезет» еще один пенальти в сезоне, то повторит антирекорд всех чемпионатов России. Четыре раза за сезон в своей штрафной фолили шесть футболистов в истории РПЛ. Например, Максимилиан Кофрие в прошлом сезоне.

    • 31-летний Суслов стоит 300 тысяч евро.
    • Он в Воронеже с 2021 года.
    • В сезоне РПЛ у Суслова 15 матчей, ассист.

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    Источник: телеграм-канал Opta

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    03.03.2023 22:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +511

      эд100 4 марта, 02:41

      бывает..., вспомните Ковтуна..., тот вообще без карточки почти не уходил с поля, и в свои ворота лупил запросто, но игрок то Классный был.

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      Рейтинг: +13597

      Алексей З > эд100 4 марта, 09:50

      Вы такие его качества перечислили , что возникает вопрос, а в чём была его Классность.
      Очень посредственный игрок и выбор Романцева многих удивил.

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