Определен лидер сезона РПЛ по «привезенным» пенальти

Защитник «Факел» Кирилл Суслов трижды сфолил в своей штрафной в этом сезоне. Это рекорд среди всех футболистов лиги.

Если Суслов «привезет» еще один пенальти в сезоне, то повторит антирекорд всех чемпионатов России. Четыре раза за сезон в своей штрафной фолили шесть футболистов в истории РПЛ. Например, Максимилиан Кофрие в прошлом сезоне.

31-летний Суслов стоит 300 тысяч евро.

Он в Воронеже с 2021 года.

В сезоне РПЛ у Суслова 15 матчей, ассист.

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