Игроком года в Армении впервые в истории стал футболист из РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян признан лучшим футболистом Армении в 2022 году.

Сперцян на два балла опередил полузащитника «Интера» Генриха Мхитаряна.

Впервые в истории игроком года в Армении стал футболист, выступающий в РПЛ.

В этом сезоне 22-летний Сперцян забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 21 матче.

Его контракт с «Краснодаром» действует до 2026 года.

Рыночная стоимость игрока сборной Армении – 9 миллионов евро.

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