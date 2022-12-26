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    Игроком года в Армении впервые в истории стал футболист из РПЛ

    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян признан лучшим футболистом Армении в 2022 году.

    Сперцян на два балла опередил полузащитника «Интера» Генриха Мхитаряна.

    Впервые в истории игроком года в Армении стал футболист, выступающий в РПЛ.

    • В этом сезоне 22-летний Сперцян забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 21 матче.
    • Его контракт с «Краснодаром» действует до 2026 года.
    • Рыночная стоимость игрока сборной Армении – 9 миллионов евро.

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    Источник: сайт Федерации футбола Армении

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22649

      kotmyshka 3 часа назад

      Игрок неплохой. А других у нас и не бывает :-)

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