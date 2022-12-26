Игроком года в Армении впервые в истории стал футболист из РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян признан лучшим футболистом Армении в 2022 году.
Сперцян на два балла опередил полузащитника «Интера» Генриха Мхитаряна.
Впервые в истории игроком года в Армении стал футболист, выступающий в РПЛ.
- В этом сезоне 22-летний Сперцян забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 21 матче.
- Его контракт с «Краснодаром» действует до 2026 года.
- Рыночная стоимость игрока сборной Армении – 9 миллионов евро.
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Источник: сайт Федерации футбола Армении