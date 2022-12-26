Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сторожук высказался о возможном уходе из «Краснодара»

26 декабря 2022, 12:52

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

– Самый тяжелый момент первой части сезона?

– Октябрь-ноябрь.

– Из-за разговоров, что вас могут уволить?

– Это неприятная ситуация, но она естественна, учитывая наши результаты с октября: в РПЛ мы обыграли только «Пари НН» (2:0).

Можно было сломаться, а можно было работать еще больше. Футболисты все чувствуют, я не мог их подвести. Поэтому другого варианта я и не рассматривал – только работа.

В РПЛ чуть не получилось, но меня очень порадовало, как «Краснодар» провел две кубковые игры. Команда здорова.

– Иван Карпов писал, что вы находитесь в шорт-листе «Пари НН», при этом сами вышли на клуб.

– Как вы себе это представляете? На сегодня я не рассматриваю вариантов, кроме «Краснодара».

– «РБ Спорт» писал, что при назначении нового главного в основу вы вернетесь в «Краснодар-2».

– После матча с «Локомотивом» на Кубок (1:0) журналисты подловили меня у стадиона, спросили, остаюсь ли я в «Краснодаре». Я ответил, что у нас есть план зимней работы с основой.

Никаких разговоров с Галицким о «Краснодаре-2» не было. Как и о моем будущем в основе. На данный момент я главный тренер «Краснодара».

Я Сергею Николаевичу очень благодарен. Кто меня знал до марта этого года? Даже в Первой лиге я провел не так много времени. Это факты, в них нет ничего обидного.

Что же касается «Краснодара-2», скажу так: клуб сделал для меня очень многое, и я готов обсуждать любые варианты.

Пока меня не попросят на выход, я не уйду из клуба. Воспитан немного по-другому.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Еще по теме:
Экс-тренер «Краснодара» возглавил «Торпедо» 1
«Торпедо» определилось с новым главным тренером 2
Назван основной претендент на место главного тренера «Торпедо» 5
Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Краснодар Сторожук Александр
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
5
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
20:59
7
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
20:38
1
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
19:48
1
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
19:28
14
Семак прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
19:20
25
Круговой: «Побеждать на «Газпром Арене» вдвойне приятно»
19:15
8
РПЛ. ЦСКА вырвал гостевую победу над «Зенитом» на 98-й минуте (2:1), у Облякова дубль
18:37
167
Мнение Лапочкина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:11
9
ЦСКА с пенальти забил «Зениту» в раздевалку
17:32
11
Все новости
Все новости
Круговой написал, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
20:48
3
Тренер ЦСКА ответил, будет ли усиление
20:07
Только две команды РПЛ идут без поражений
19:23
1
Семак прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
19:20
25
Круговой: «Побеждать на «Газпром Арене» вдвойне приятно»
19:15
8
Ривалдо высказался о возможной победе России на чемпионате мира
18:55
РПЛ. ЦСКА вырвал гостевую победу над «Зенитом» на 98-й минуте (2:1), у Облякова дубль
18:37
163
Обзор матча «Зенит» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
18:37
Мнение Лапочкина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:11
9
Реакция Рабинера на сенсационную потерю очков «Краснодаром»
17:57
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Крыльями Советов»
17:46
1
ЦСКА с пенальти забил «Зениту» в раздевалку
17:32
11
Бубнов прокомментировал возвращение Захаряна в Россию
17:27
Федотов оценил вызывающее поведение Семака в матче с ЦСКА
17:14
25
Семак едва не подрался с игроком ЦСКА
16:48
18
«Краснодар» не добрался до рекорда «Зенита»
16:41
3
Олейников объявил об уходе из «Крыльев Советов»
16:29
1
Плата после проваленного медосмотра в «Динамо» не вернулся вовремя во «Фламенго»
16:16
1
Обзор матча «Крылья Советов» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
16:00
РПЛ. «Крылья Советов» отобрали очки у «Краснодара» – 2:2!
15:59
54
Ловчев двумя словами описал игру «Спартака» в этом сезоне
15:50
1
ЭСК РФС вынесла вердикт по двум неназначенным пенальти в ворота «Краснодара»
15:26
10
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – ЦСКА: 5 сентября 2026
15:21
6
Видео«Динамо» высмеяло «Спартак» перед дерби
14:59
16
ВидеоПервый гол Кордобы в сезоне
14:46
«Рубин» близок к подписанию футболиста, которого не смог купить «Локомотив»
14:39
3
Вердикт ЭСК РФС по скандальному пенальти в матче «Факел» – «Зенит»
14:26
37
Погребняк засомневался в чемпионских перспективах «Спартака»
14:14
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+