Сторожук высказался о возможном уходе из «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук ответил на вопрос о своем будущем в клубе.
– Самый тяжелый момент первой части сезона?
– Октябрь-ноябрь.
– Из-за разговоров, что вас могут уволить?
– Это неприятная ситуация, но она естественна, учитывая наши результаты с октября: в РПЛ мы обыграли только «Пари НН» (2:0).
Можно было сломаться, а можно было работать еще больше. Футболисты все чувствуют, я не мог их подвести. Поэтому другого варианта я и не рассматривал – только работа.
В РПЛ чуть не получилось, но меня очень порадовало, как «Краснодар» провел две кубковые игры. Команда здорова.
– Иван Карпов писал, что вы находитесь в шорт-листе «Пари НН», при этом сами вышли на клуб.
– Как вы себе это представляете? На сегодня я не рассматриваю вариантов, кроме «Краснодара».
– «РБ Спорт» писал, что при назначении нового главного в основу вы вернетесь в «Краснодар-2».
– После матча с «Локомотивом» на Кубок (1:0) журналисты подловили меня у стадиона, спросили, остаюсь ли я в «Краснодаре». Я ответил, что у нас есть план зимней работы с основой.
Никаких разговоров с Галицким о «Краснодаре-2» не было. Как и о моем будущем в основе. На данный момент я главный тренер «Краснодара».
Я Сергею Николаевичу очень благодарен. Кто меня знал до марта этого года? Даже в Первой лиге я провел не так много времени. Это факты, в них нет ничего обидного.
Что же касается «Краснодара-2», скажу так: клуб сделал для меня очень многое, и я готов обсуждать любые варианты.
Пока меня не попросят на выход, я не уйду из клуба. Воспитан немного по-другому.
- «Краснодар» ушел на зимнюю паузу на 8-м месте в РПЛ.
- Сообщалось, что зимой команду возглавит Владимир Ивич из «Маккаби» (Тель-Авив).
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