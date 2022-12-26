Сторожук высказался о возможном уходе из «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

– Самый тяжелый момент первой части сезона?

– Октябрь-ноябрь.

– Из-за разговоров, что вас могут уволить?

– Это неприятная ситуация, но она естественна, учитывая наши результаты с октября: в РПЛ мы обыграли только «Пари НН» (2:0).

Можно было сломаться, а можно было работать еще больше. Футболисты все чувствуют, я не мог их подвести. Поэтому другого варианта я и не рассматривал – только работа.

В РПЛ чуть не получилось, но меня очень порадовало, как «Краснодар» провел две кубковые игры. Команда здорова.

– Иван Карпов писал, что вы находитесь в шорт-листе «Пари НН», при этом сами вышли на клуб.

– Как вы себе это представляете? На сегодня я не рассматриваю вариантов, кроме «Краснодара».

– «РБ Спорт» писал, что при назначении нового главного в основу вы вернетесь в «Краснодар-2».

– После матча с «Локомотивом» на Кубок (1:0) журналисты подловили меня у стадиона, спросили, остаюсь ли я в «Краснодаре». Я ответил, что у нас есть план зимней работы с основой.

Никаких разговоров с Галицким о «Краснодаре-2» не было. Как и о моем будущем в основе. На данный момент я главный тренер «Краснодара».

Я Сергею Николаевичу очень благодарен. Кто меня знал до марта этого года? Даже в Первой лиге я провел не так много времени. Это факты, в них нет ничего обидного.

Что же касается «Краснодара-2», скажу так: клуб сделал для меня очень многое, и я готов обсуждать любые варианты.

Пока меня не попросят на выход, я не уйду из клуба. Воспитан немного по-другому.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу на 8-м месте в РПЛ.

Сообщалось, что зимой команду возглавит Владимир Ивич из «Маккаби» (Тель-Авив).

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