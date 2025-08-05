«Елки-палки»: Мостовой отреагировал на увольнение Сторожука из «Ахмата»

Александр Мостовой прокомментировал отставку Александра Сторожука. Грозненский клуб расторг контракт со специалистом.

Ранее стало известно, что «Ахмат» может возглавить Станислав Черчесов.

«Да ладно? Елки‑палки! Ещe пару дней назад я говорил, что рано делать какие‑то выводы, дайте тренерам поработать четыре‑пять туров.

Но «Ахмат» удивил, конечно, потому что у них хорошие футболисты, а у команды четыре поражения подряд. Повторюсь, на поле играют футболисты, а не те, кто стоит на бровке, но все зависит от тренера, он в ответе за результат», – сказал Мостовой.