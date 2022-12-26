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    Эрдоган: «Роналду списали на ЧМ-2022 из-за поддержки палестинцев»

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил неудачное выступление капитана сборной Португалии Криштиану Роналду на ЧМ-2022.

    «К сожалению, они вычеркнули Роналду, ввели против него политические санкции.

    Его списали на чемпионате мира из-за поддержки палестинцев.

    Выпуская такого футболиста во втором тайме на 15-30 минут, они разрушили его психологию и вытянули из него энергию», – считает Эрдоган.

    • Роналду со сборной Португалии вылетел с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала, проиграв Марокко (0:1).
    • 37-летний нападающий реализовал 1 пенальти в 5 матчах мундиаля.
    • С ноября он остается без клуба и пока имеет предложение только от саудовского «Аль-Насра».

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    Источник: Goal

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    Сегодня, 07:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +31

      ARSENAL LONDONN 4 часа назад

      Хоть кто то это понимает! Бог им судья!

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