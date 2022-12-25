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    Сычевой посетил стадион и музей «Крыльев Советов»

    Новичок «Крыльев Советов» Владимир Сычевой познакомился с инфраструктурой клуба. Он посетил стадион, музей.

    Пресс-служба запечатлела эмоции нападающего, купленного за 100 миллионов рублей у «Оренбурга».

    • Сычевой – лучший бомбардир сезона РПЛ. С ним подписан контракт на 3,5 года.
    • В этом сезоне Сычевой забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
    • Он отличился 14 раз в РПЛ – столько же у Квинси Промеса.

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    Источник: «Бомбардир»

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