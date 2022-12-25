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    Журнал 90min составил топ-50 тренеров всех времен. В списке 2 представителя СССР

    Англоязычный футбольный журнал 90min составил рейтинг лучших тренеров всех времен. Первое место занял шотландец сэр Алекс Фергюсон.

    В топ-50 попали и советские тренеры: Валерий Лобановский (24-е место) и Виктор Маслов (36-й).

    Топ-10 выглядит так.

    1. Сэр Алекс Фергюсон.

    2. Арриго Сакки.

    3. Ринус Михелс.

    4. Хосеп Гвардиола.

    5. Джованни Трапаттони.

    6. Йохан Кройф.

    7. Эрнст Хаппель.

    8. Эленио Эррера.

    9. Жозе Моуринью.

    10. Боб Пейсли.

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    Источник: твиттер 90min

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9683

      САДЫЧОК 37 минут назад

      Дичь !Никчемный Свен Эриксон есть- а Бышовец ( золото Олимпиады )или Бора Милутинович нету !

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      Рейтинг: +20465

      derrik2000 1 час назад

      Странно, конечно, что Константин Иваныч в этот "ТОП-50" не попал.
      Да и ладно.
      Чё на ентот список ПЯЛИТСЯ???
      Это СУБЪЕКТИВНОЕ МНЕНИЕ писак какого-то журнала.

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