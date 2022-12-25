Журнал 90min составил топ-50 тренеров всех времен. В списке 2 представителя СССР

Дичь !Никчемный Свен Эриксон есть- а Бышовец ( золото Олимпиады )или Бора Милутинович нету !
Англоязычный футбольный журнал 90min составил рейтинг лучших тренеров всех времен. Первое место занял шотландец сэр Алекс Фергюсон.
В топ-50 попали и советские тренеры: Валерий Лобановский (24-е место) и Виктор Маслов (36-й).
Топ-10 выглядит так.
1. Сэр Алекс Фергюсон.
2. Арриго Сакки.
3. Ринус Михелс.
4. Хосеп Гвардиола.
6. Йохан Кройф.
7. Эрнст Хаппель.
8. Эленио Эррера.
9. Жозе Моуринью.
10. Боб Пейсли.
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