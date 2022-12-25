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    Дзюба поучаствовал в турнире выпускников спартаковской академии. Его команда победила

    Бывший форвард сборной России Артем Дзюба поучаствовал в турнире выпускников академии «Спартака». Он состоялся накануне.

    Команда 88-го года рождения с Дзюбой в составе одержала победу.

    «Увидеть в деле сегодня можно было легендарных Егора Титова, Константина Головского и Александра Ширко, не менее заслуженных Владимира Джубанова и Алексея Мелeшина, воспитывающих теперь подрастающее поколение красно-белых.

    Не давали им расслабиться те, чья спортивная карьера еще продолжается — Павел Погребняк, Александр Зотов, Роман Шишкин, Артeм Дзюба и Андрей Семeнов, компанию которому составил бывший партнер по команде Александр Прудников, завершивший выступления на профессиональном уровне», – написала пресс-служба «Спартака».

    • В ноябре Дзюба покинул «Адана Демирспор».
    • Сообщалось, что игрок интересен «Венеции» и кипрской «Кармиотиссе».
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: официальный сайт академии «Спартака»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1783

      alefreddy 2 часа назад

      что то перекрасился Быстро(в)

      0
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      Рейтинг: +94

      Литейный 4 (returned) 2 часа назад

      Пора в основу его брать красно белым. Будет их поднимать с колен. Гыгыгы

      1
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      ...
      Рейтинг: +33279

      VVM1964 > Литейный 4 (returned) 1 час назад

      Пора обратно брать в Зенит. Будет еще кого-нибудь раком ставить )))

      1
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      ...
      Рейтинг: +16704

      Barmaleushka > VVM1964 7 минут назад

      Кто о чём , а ты о "наболевшем" .

      0
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      Рейтинг: +14092

      Skull_Boy 2 часа назад

      Задрочили до смерти

      0
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