Дзюба поучаствовал в турнире выпускников спартаковской академии. Его команда победила

Бывший форвард сборной России Артем Дзюба поучаствовал в турнире выпускников академии «Спартака». Он состоялся накануне.

Команда 88-го года рождения с Дзюбой в составе одержала победу.

«Увидеть в деле сегодня можно было легендарных Егора Титова, Константина Головского и Александра Ширко, не менее заслуженных Владимира Джубанова и Алексея Мелeшина, воспитывающих теперь подрастающее поколение красно-белых.

Не давали им расслабиться те, чья спортивная карьера еще продолжается — Павел Погребняк, Александр Зотов, Роман Шишкин, Артeм Дзюба и Андрей Семeнов, компанию которому составил бывший партнер по команде Александр Прудников, завершивший выступления на профессиональном уровне», – написала пресс-служба «Спартака».

В ноябре Дзюба покинул «Адана Демирспор».

Сообщалось, что игрок интересен «Венеции» и кипрской «Кармиотиссе».

Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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