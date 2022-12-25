Деменко: «Многие в «Краснодаре» работают против Сторожука»

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко считает, что главный тренер команды Александр Сторожук будет уволен.

«Понятно, что Сергей Николаевич Галицкий принимает решения в «Краснодаре», но думаю еще год можно было бы дать Сторожуку поработать. После этого времени уже можно было бы понимать, что нужно менять. Я уже привык к отставкам в «Краснодаре» и других клубах.

Для меня приход нового тренера Владимира Ивича неудивителен. Многие работают против Сторожука. Есть в клубах такие разговоры, темы. Может, Александр Александрович не убедил Галицкого», — сказал Деменко.

Ивич близок к уходу из израильского «Маккаби».

«Краснодар» идет в РПЛ 8-м.

Сторожук принял «Краснодар» в этом году.

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