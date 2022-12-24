Французы хотят переиграть финал ЧМ-2022, Пиняев и Глушенков прошли медосмотр для «Локо» и другие новости

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7843

      Томик 27 секунд назад

      Надо 1998 финал переиграть и 2018.

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