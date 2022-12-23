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    РФС провел предварительные переговоры с АФК. В Азии готовы принять Россию («Мутко против»)

    Сегодня, 23 декабря, состоится заседание исполкома РФС, на котором может быть принято решение о переходе России из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

    «С азиатской стороной уже были предварительные обсуждения и довольно большие шансы, что там согласятся принять наш футбольный союз», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    • Существует три варианта событий по возможному переходу РФС из УЕФА в Азию.
    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1314

      Hoahin 25 минут назад

      Да ФИФА заблокирует этот перевод, хватит пердеть в лужу и пыль в глаза пускать.

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      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12477

      Алексей З 49 минут назад

      Забашляли средне-азиатские республики СССР ?
      О клубах хоть кто-нибудь задумался ?
      ЧМ закончился , можете эту пластинку каждый день заводить.

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      Рейтинг: +116

      eugen-han 1 час назад

      Новость неоднозначная, но хорошая на самом деле!
      УЕфА встрепенется рано или поздно, так как будущее футбола будет происходить именно в регионах евроазиатского пространства, + ближневосточные и африканские страны могут дополнить уже в рамках ФИФА. Всё дело в спонсорах и тех бизнес - групп, которые финансировали и до сих пор пока некоторые финансируют европейский футбол, - это все те, кто связан с природными ресурсами( нефть,газ) планеты. Рано или поздно приоритеты финансовыз потоков могут очень даже пойти в ином направлении. Кстати китайцы тоже не так давно стали вкладываться в футбол.

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      Рейтинг: +114

      biber ru 1 час назад

      ...Ты, Рассея моя… Рас… сея… Азиатская сторона!

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