Галицкий покинул исполком РФС

Президент РФС Александр Дюков подтвердил окончательный выход из состава исполкома организации Сергея Галицкого.

«Сергей Галицкий в октябре написал заявление о выходе из исполкома по состоянию здоровья.

Наверное, вы заметили, что в этом году он не принимал участия в заседаниях – не может делать это физически.

Он подал такое заявление, которое мной и исполкомом было удовлетворено», – сказал Дюков.

Галицкий – инициатор создания «Краснодара», который был основан 22 февраля 2008 года.

Летом стало известно, что у бизнесмена онкология.

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https://www.championat.com/football/news-4938053-dyukov-zayavil-chto-podpisal-zayavlenie-galickogo-o-vyhode-iz-ispolkoma-po-sostoyaniyu-zdorovya.html?utm_source=copypaste