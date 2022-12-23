Галицкий покинул исполком РФС

Президент РФС Александр Дюков подтвердил окончательный выход из состава исполкома организации Сергея Галицкого.
«Сергей Галицкий в октябре написал заявление о выходе из исполкома по состоянию здоровья.
Наверное, вы заметили, что в этом году он не принимал участия в заседаниях – не может делать это физически.
Он подал такое заявление, которое мной и исполкомом было удовлетворено», – сказал Дюков.
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