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Галицкий покинул исполком РФС

23 декабря 2022, 20:21
7

Президент РФС Александр Дюков подтвердил окончательный выход из состава исполкома организации Сергея Галицкого.

«Сергей Галицкий в октябре написал заявление о выходе из исполкома по состоянию здоровья.

Наверное, вы заметили, что в этом году он не принимал участия в заседаниях – не может делать это физически.

Он подал такое заявление, которое мной и исполкомом было удовлетворено», – сказал Дюков.

  • Галицкий – инициатор создания «Краснодара», который был основан 22 февраля 2008 года.
  • Летом стало известно, что у бизнесмена онкология.

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https://www.championat.com/football/news-4938053-dyukov-zayavil-chto-podpisal-zayavlenie-galickogo-o-vyhode-iz-ispolkoma-po-sostoyaniyu-zdorovya.html?utm_source=copypaste

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Дюков Александр Галицкий Сергей
Комментарии (7)
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derrik2000
1671820593
Ну, здоровья ему: сейчас медицина и чудеса может творить.
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alefreddy
1671832559
здоровья ему он всегда имел свою точку зрения
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paracetamol
1671873177
Галицкому наше сочувствие. Мало кто на свои бабосы столько сделал для футбола на родной земле. Памятник ставить надо!
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zigbert
1671886265
Клуб Краснодар обязан ему многим. Да и в РФС его работа была заметна. Здоровья Сергей!
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