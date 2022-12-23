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    Месси предложили 1 миллион за плащ с церемонии награждения после финала ЧМ-2022

    Член парламента Омана Ахмед Аль-Барвани обратился к капитану сборной Аргентины Лионелю Месси.

    «Мой друг, от имени Султаната Омана я поздравляю вас с победой на ЧМ-2022.

    Арабский бешт – символ рыцарства и мудрости. Я предлагаю вам за него 1 миллион долларов», – написал Аль-Барвани в соцсетях.

    • Бешт – это плащ, который надели на Месси перед вручением кубка мира.
    • Его стоимость – 8 тысяч катарских риалов или 2071 евро.
    • Аргентинец впервые в карьере выиграл ЧМ.

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    https://www.championat.com/football/news-4937921-predstavitel-omana-predlozhil-messi-1-mln-za-bisht-s-nagrazhdeniya-na-chm.html?utm_source=copypaste

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    Источник: твиттер Ахмеда Аль-Барвани

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