Месси предложили 1 миллион за плащ с церемонии награждения после финала ЧМ-2022

Член парламента Омана Ахмед Аль-Барвани обратился к капитану сборной Аргентины Лионелю Месси.

«Мой друг, от имени Султаната Омана я поздравляю вас с победой на ЧМ-2022.

Арабский бешт – символ рыцарства и мудрости. Я предлагаю вам за него 1 миллион долларов», – написал Аль-Барвани в соцсетях.

Бешт – это плащ, который надели на Месси перед вручением кубка мира.

Его стоимость – 8 тысяч катарских риалов или 2071 евро.

Аргентинец впервые в карьере выиграл ЧМ.

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https://www.championat.com/football/news-4937921-predstavitel-omana-predlozhil-messi-1-mln-za-bisht-s-nagrazhdeniya-na-chm.html?utm_source=copypaste