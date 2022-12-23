Отношения между Роналду и его агентом Мендешем испортились

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду недоволен работой Жорже Мендеша.

Прошлым летом агент подобрал для своего клиента 30 клубов. Португалец выбрал три команды, но его представитель не сумел с ними договориться.

Затем Роналду выбрал еще пять клубов из оставшихся 27, однако Мендеш не смог его трудоустроить и туда.

После этого отношения между агентом и 37-летним футболистом испортились.

Сейчас же делами Роналду в основном занимается его помощник Рикарду Регуфе. Именно он ведет переговоры с саудовским «Аль-Насром».

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