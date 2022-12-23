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    Отношения между Роналду и его агентом Мендешем испортились

    Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду недоволен работой Жорже Мендеша.

    Прошлым летом агент подобрал для своего клиента 30 клубов. Португалец выбрал три команды, но его представитель не сумел с ними договориться.

    Затем Роналду выбрал еще пять клубов из оставшихся 27, однако Мендеш не смог его трудоустроить и туда.

    После этого отношения между агентом и 37-летним футболистом испортились.

    Сейчас же делами Роналду в основном занимается его помощник Рикарду Регуфе. Именно он ведет переговоры с саудовским «Аль-Насром».

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    Источник: твиттер журналиста Бруну Андраде

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7638

      mihail200606 16 минут назад

      Помоему,дело не в агенте...

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      Рейтинг: +355

      Мася_1989 21 минуту назад

      У него со всеми отношения испортились

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      Рейтинг: +2668

      BlackMurder 35 минут назад

      Его можно понять, конкуренция с гномом, но это кончиться , как бы не хотели все, всему свое время

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