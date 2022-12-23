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    Дюков рассказал о возможном участии сборной России в Кубке Америки

    Президент РФС Александр Дюков допустил, что сборная России может сыграть на Кубке Америки в 2024 году.

    – Была идея участия в Кубке Америки 2024 года. Она еще есть или это нереализуемо?

    – Это будет сложно реализовать.

    – Вы ни с кем не общались на эту тему из латиноамериканских коллег?

    – Нет, этот вопрос мы не обсуждали.

    – Считает, что сейчас это нереалистично?

    – Мне кажется, это нереалистично. Попробовать стоит, но шансы крайне низкие.

    – Вы будете пытаться?

    – Попробуем.

    • Кубок Америки проходит под эгидой КОНМЕБОЛ среди сборных из Южной Америки.
    • С 1993 года для участия в турнире приглашаются две сборные из других регионов.
    • В 2019-м в Кубке играли сборные Катара и Японии.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.12.2022 23:54
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