Дюков рассказал о возможном участии сборной России в Кубке Америки

Президент РФС Александр Дюков допустил, что сборная России может сыграть на Кубке Америки в 2024 году.

– Была идея участия в Кубке Америки 2024 года. Она еще есть или это нереализуемо?

– Это будет сложно реализовать.

– Вы ни с кем не общались на эту тему из латиноамериканских коллег?

– Нет, этот вопрос мы не обсуждали.

– Считает, что сейчас это нереалистично?

– Мне кажется, это нереалистично. Попробовать стоит, но шансы крайне низкие.

– Вы будете пытаться?

– Попробуем.

Кубок Америки проходит под эгидой КОНМЕБОЛ среди сборных из Южной Америки.

С 1993 года для участия в турнире приглашаются две сборные из других регионов.

В 2019-м в Кубке играли сборные Катара и Японии.

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