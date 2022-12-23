Дюков рассказал о возможном участии сборной России в Кубке Америки

Президент РФС Александр Дюков допустил, что сборная России может сыграть на Кубке Америки в 2024 году.
– Была идея участия в Кубке Америки 2024 года. Она еще есть или это нереализуемо?
– Это будет сложно реализовать.
– Вы ни с кем не общались на эту тему из латиноамериканских коллег?
– Нет, этот вопрос мы не обсуждали.
– Считает, что сейчас это нереалистично?
– Мне кажется, это нереалистично. Попробовать стоит, но шансы крайне низкие.
– Вы будете пытаться?
– Попробуем.
- Кубок Америки проходит под эгидой КОНМЕБОЛ среди сборных из Южной Америки.
- С 1993 года для участия в турнире приглашаются две сборные из других регионов.
- В 2019-м в Кубке играли сборные Катара и Японии.
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Источник: «Спорт-Экспресс»