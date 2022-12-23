Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Симонян оценил финал ЧМ-2022

    Никита Симонян поделился впечатлениями от финального матча чемпионата мира-2022.

    • Аргентина победила со счетом 4:2 в серии пенальти.
    • Франция отыгралась, уступая 0:2 к 80-й минуте.
    • До 11-метровых команды забили 6 голов – 3:3.

    «Лучший ли это был финал ЧМ, который я смотрел? Да как вам сказать...

    Ведь я был участником чемпионата мира, в котором было рождение Пеле. Как вы думаете, тот лучше или этот?

    Или смотрел финалы чемпионата мира с участием того же Пеле. Трудно сказать. Но то, что этот чемпионат мира был одним из лучших – безусловно.

    Я бы не стал упрекать французов – у них выдающаяся команда. У них Мбаппе, а здесь Месси. Но на этот раз аргентинец стал чуть повыше, чем француз.

    По удаче сказать трудно – это всe же мастерство, которым обладает этот великий парень», – сказал Симонян.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    https://www.championat.com/football/news-4937989-nikita-simonyan-otvetil-schitaet-li-final-chm-2022-luchshim-v-istorii-turnira.html?utm_source=copypaste

    Новости по теме
    «Знал, что мальчик занервничает. Он облажался». Мартинес – о промахе Чуамени в серии пенальти в финале ЧМ-2022 3
    Почти 200 тысяч французов подписали петицию о переигровке финала ЧМ-2022 16
    ФИФА примет меры из-за выхода известного повара на поле после финала ЧМ-2022. Он прикасался к Кубку мира, что запрещено 7
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:37
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11