Симонян оценил финал ЧМ-2022

Никита Симонян поделился впечатлениями от финального матча чемпионата мира-2022.

Аргентина победила со счетом 4:2 в серии пенальти.

Франция отыгралась, уступая 0:2 к 80-й минуте.

До 11-метровых команды забили 6 голов – 3:3.

«Лучший ли это был финал ЧМ, который я смотрел? Да как вам сказать...

Ведь я был участником чемпионата мира, в котором было рождение Пеле. Как вы думаете, тот лучше или этот?

Или смотрел финалы чемпионата мира с участием того же Пеле. Трудно сказать. Но то, что этот чемпионат мира был одним из лучших – безусловно.

Я бы не стал упрекать французов – у них выдающаяся команда. У них Мбаппе, а здесь Месси. Но на этот раз аргентинец стал чуть повыше, чем француз.

По удаче сказать трудно – это всe же мастерство, которым обладает этот великий парень», – сказал Симонян.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

https://www.championat.com/football/news-4937989-nikita-simonyan-otvetil-schitaet-li-final-chm-2022-luchshim-v-istorii-turnira.html?utm_source=copypaste