ФИФА проводит расследование из-за повара-мема: он доставал аргентинцев после победы на ЧМ и трогал кубок мира, хотя не имел на это право

20 декабря аргентинцы выиграли ЧМ и сошли с ума от счастья. Вместе с игроками на поле победу праздновали тренеры сборной, сотрудники команды, делегаты ФИФА, семьи и друзья всех причастных. Но фанатов возмутил поступок повара-мема Нусрет Гекче, который больше известен как Salt Bae.

В чем виноват Нусрет Гекче: он трогал кубок мира, целовал его – но это запрещает ФИФА

После финала ЧМ Нусрет Гекче очень настойчиво пытался сфотографироваться с кубком мира: выхватывал его из рук, когда с ним стояли другие игроки, залетал в кадр, когда игроки фотографировались с семьями.

Отдельный кадр – как он выхватывал Месси для фото:

Все это вызвало негодование у фанатов. В комментариях к его постам в соцсетях были такие реплики:

«Ты клоун, который не имеет ничего общего с этой победой»;

«Когда пиар важнее чести»;

«Это футбол, а ты – повар. Вряд ли игроки Аргентины зайдут к тебе на кухню, чтобы пофотографироваться с плитой».

Почему он вообще был на поле? У него была аккредитация ФИФА, а во время матча Нусрет тусил в президентской ложе вместе с Джанни Инфантино и другими высокопоставленными гостями. Почему он трогал кубок мира? Вот тут вопрос, потому что эта возможность есть не у каждого. Во-первых, все члены сборной-победителя (здесь, видимо, в том числе и их семьи). Во-вторых, президенту ФИФА и главным членам ее руководства+президентам стран. В-третьих, сотрудникам, выполняющим специально ремонтно-очистительные процедуры, но в перчатках.

На всех фотосессиях с фанатами кубок мира помещен в специальный пуленепробиваемый бокс, который нельзя поднять или разбить просто так. На таких мероприятиях за ним наблюдают 10 охранников.

ФИФА уже пообещала провести расследование, «почему неуполномоченные лица трогали кубок мира». Это ответ на волну всеобщего возмущения.

Я не заходил в интернет 10 лет, расскажите, кто такой Salt Bae

Это очень-очень известный повар, который прославился своей мемной манерой солить блюда. Нусрет Гекче начинал карьеру в Турции, но теперь у него несколько ресторанов по всему миру.

Кстати, вот так он солит мясо:

И да, он любит футбол. В частности – дружит с Джанни Инфантино. Гекче рассказывал: «Джанни несколько раз бывал у меня в ресторане. Он мой большой друг. Джанни – большой политик, но вместе с этим приятная личность. Эти два качества редко сочетаются в одном человеке». Вот фото с Инфантино:

Но вообще-то футбол (и футболисты, и тренеры) его любят:

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press, соцсети Нусрета Гекче