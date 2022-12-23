Аленичев: «Я не затерялся бы в Азии. А Дзюба и Соболев затеряются»

Экс-игрок «Спартака» и сборной России Дмитрий Аленичев оценил перспективы российских футболистов в азиатских клубах.

«Я маленький, как японец или кореец. Думаю, что точно не потерялся бы в азиатских лигах. С техникой у меня всe было нормально — их уровень потянул бы.

Смогли бы там играть российские футболисты? Дзюба, Заболотный, Соболев и Комличенко затерялись бы в Азии. Я ошибаюсь? Пусть поедут туда и докажут обратное!», — сказал Аленичев.

РФС может перейти из УЕФА в АФК.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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