Аленичев: «Я не затерялся бы в Азии. А Дзюба и Соболев затеряются»

Экс-игрок «Спартака» и сборной России Дмитрий Аленичев оценил перспективы российских футболистов в азиатских клубах.
«Я маленький, как японец или кореец. Думаю, что точно не потерялся бы в азиатских лигах. С техникой у меня всe было нормально — их уровень потянул бы.
Смогли бы там играть российские футболисты? Дзюба, Заболотный, Соболев и Комличенко затерялись бы в Азии. Я ошибаюсь? Пусть поедут туда и докажут обратное!», — сказал Аленичев.
- РФС может перейти из УЕФА в АФК.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
- 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
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Источник: «Чемпионат»