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    Аленичев: «Я не затерялся бы в Азии. А Дзюба и Соболев затеряются»

    Экс-игрок «Спартака» и сборной России Дмитрий Аленичев оценил перспективы российских футболистов в азиатских клубах.

    «Я маленький, как японец или кореец. Думаю, что точно не потерялся бы в азиатских лигах. С техникой у меня всe было нормально — их уровень потянул бы.

    Смогли бы там играть российские футболисты? Дзюба, Заболотный, Соболев и Комличенко затерялись бы в Азии. Я ошибаюсь? Пусть поедут туда и докажут обратное!», — сказал Аленичев.

    • РФС может перейти из УЕФА в АФК.
    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12476

      Алексей З 24 минуты назад

      Зачем куда-то ехать и кому-то доказывать.
      Алень , умишко с годами совсем растерял.
      Может в футбол будем брать только у кого рост до 1,7 м ?

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