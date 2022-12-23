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    «Жалкие и завистливые люди». Ловрен отказался извиняться за исполнение гимна хорватских националистов

    Защитник «Зенита» Деян Ловрен ответил на критику из-за исполнения песен неофашиста Томпсона (псевдоним певца) и демонстрации фашистских приветствий на вечеринке сборной Хорватии.

    «Горстка несчастных, жалких и завистливых людей, ненавидящих всe хорватское. На самом деле они ненавидят в первую очередь себя.

    Они были возмущены прошлой ночью, когда я спел «Ты прекрасна» перед всей Хорватией. Не понимаю, как они работают в Хорватии?», – цитирует Деяна Ловрена 24sata.

    • Хорватия выиграла бронзовые медали на ЧМ-2022.
    • Ловрен играет в России с 2020 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +18098

      DVOK68 4 минуты назад

      Жаль что ты вообще родился...гадюка нацистская...

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      Рейтинг: +1832

      mahan 1 час назад

      Жаль, что фашизм опять процветает...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +834

      Krics > mahan 1 час назад

      И этот персонаж играет в Ленинграде.

      5
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      Рейтинг: +1832

      mahan > Krics 32 минуты назад

      Таких персонажей вообще не должно быть в спорте. Тем более в России.

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      Рейтинг: +12476

      Алексей З > mahan 9 минут назад

      А ты посмотри центральные федеральные каналы тв, разве там не это пропагандируют ?

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      Рейтинг: +18098

      DVOK68 > Алексей З 2 минуты назад

      Сколь раз тебе говорить,чтобы ты снял с авы эмблему российского клуба?)
      На портрет сидорка бандеры молишься?Нет тебе и таким как ты места на российском сайте о футболе.

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