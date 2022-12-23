«Жалкие и завистливые люди». Ловрен отказался извиняться за исполнение гимна хорватских националистов

Защитник «Зенита» Деян Ловрен ответил на критику из-за исполнения песен неофашиста Томпсона (псевдоним певца) и демонстрации фашистских приветствий на вечеринке сборной Хорватии.
«Горстка несчастных, жалких и завистливых людей, ненавидящих всe хорватское. На самом деле они ненавидят в первую очередь себя.
Они были возмущены прошлой ночью, когда я спел «Ты прекрасна» перед всей Хорватией. Не понимаю, как они работают в Хорватии?» – цитирует Деяна Ловрена 24sata.
- Хорватия выиграла бронзовые медали на ЧМ-2022.
- Ловрен играет в России с 2020 года.
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Источник: «Чемпионат»