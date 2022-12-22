Гинер: «Конкурировать с «Зенитом» можно. Мы тоже бразильцев покупаем»

Президент ЦСКА Евгений Гинер ответил на вопросы о соперничестве с «Зенитом» в РПЛ.
– «Зенит» – лидер чемпионата. Реально ли с ним конкурировать?
– Да. За счет самоотдачи, тренерского мастерства, грамотных управленческих решений.
– А нет ощущения, что экономически невозможно бороться – и это преимущество «Зенита»?
– Не играют в футболе деньгами.
– Неправда. Питерцы покупают бразильцев и дают им огромные зарплаты.
– Это второй вопрос. Покупают бразильцев? Мы тоже их покупаем.
– Но они своих бразильцев засыпают деньгами, а вы нет.
– Это подход. Но в этом году в Кубке России в матче «Алания» – «Зенит» кто победил и прошел дальше? «Алания».
Как так – а бразильцы, а деньги? Так что конкурировать можно.
- ЦСКА идет на 5-м месте в РПЛ.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 13 очков.
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Источник: «Спорт-Экспресс»