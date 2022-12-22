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    Гинер: «Конкурировать с «Зенитом» можно. Мы тоже бразильцев покупаем»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер ответил на вопросы о соперничестве с «Зенитом» в РПЛ.

    – «Зенит» – лидер чемпионата. Реально ли с ним конкурировать?

    – Да. За счет самоотдачи, тренерского мастерства, грамотных управленческих решений.

    – А нет ощущения, что экономически невозможно бороться – и это преимущество «Зенита»?

    – Не играют в футболе деньгами.

    – Неправда. Питерцы покупают бразильцев и дают им огромные зарплаты.

    – Это второй вопрос. Покупают бразильцев? Мы тоже их покупаем.

    – Но они своих бразильцев засыпают деньгами, а вы нет.

    – Это подход. Но в этом году в Кубке России в матче «Алания»«Зенит» кто победил и прошел дальше? «Алания».

    Как так – а бразильцы, а деньги? Так что конкурировать можно.

    • ЦСКА идет на 5-м месте в РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 13 очков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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