Титов сравнил Месси и Марадону

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов считает, что Лионель Месси превзошел Диего Марадону.

«То, что я видел про Марадону, – фильмы, слава, но есть и болотце. У Месси только одно – величие!

Только можно восторгаться этим футболистом, его карьерой, его жизнью. Поэтому это теперь история на века.

Я думаю, что уже сравнивать будут с Марадоной. Но то, что он стал выше Марадоны для нашего поколения, – это однозначно.

Но там был футбол более медленный, менее контактный и так далее. Сегодня мы видим, какой футбол, какие скорости, как все делается быстро, в одно-два касания.

Сегодня вот таких забитых мячей, как это делал Марадона: брал мяч, мог обыграть пятерых-шестерых, – единицы. Это может сделать или Месси, или Мбаппе, Роналду уже нет, давно уже нет.

Поэтому честь и хвала маленькому футболисту под фамилией Месси», – сказал Титов.

Месси в воскресенье впервые стал чемпионом мира.

Марадона выигрывал со сборной Аргентины ЧМ-1986.

Он умер в ноябре 2020 года.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно