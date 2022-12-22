Титов сравнил Месси и Марадону

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов считает, что Лионель Месси превзошел Диего Марадону.
«То, что я видел про Марадону, – фильмы, слава, но есть и болотце. У Месси только одно – величие!
Только можно восторгаться этим футболистом, его карьерой, его жизнью. Поэтому это теперь история на века.
Я думаю, что уже сравнивать будут с Марадоной. Но то, что он стал выше Марадоны для нашего поколения, – это однозначно.
Но там был футбол более медленный, менее контактный и так далее. Сегодня мы видим, какой футбол, какие скорости, как все делается быстро, в одно-два касания.
Сегодня вот таких забитых мячей, как это делал Марадона: брал мяч, мог обыграть пятерых-шестерых, – единицы. Это может сделать или Месси, или Мбаппе, Роналду уже нет, давно уже нет.
Поэтому честь и хвала маленькому футболисту под фамилией Месси», – сказал Титов.
- Месси в воскресенье впервые стал чемпионом мира.
- Марадона выигрывал со сборной Аргентины ЧМ-1986.
- Он умер в ноябре 2020 года.
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