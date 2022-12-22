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«Я девушка лучшего игрока мира». Джорджина – о Роналду

22 декабря 2022, 09:45
6

Джорджина Родригес, девушка капитана сборной Португалии Криштиану Роналду, считает, что ее возлюбленный остается лучшим футболистом мира.

«Да, я девушка лучшего игрока мира, но людям – а зачастую это именно девушки – незачем говорить об этом пренебрежительно», – заявила Джорджина.

  • Пара вместе с 2016 года.
  • У них 5 детей, в том числе 2 общих.
  • 37-летний Роналду – свободный агент.
  • Накануне португалец прибыл на переговоры с «Аль-Насром».

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​​​​​​​https://www.championat.com/football/news-4936307-podruga-ronaldu-dzhordzhina-rodriges-ya-devushka-luchshego-igroka-v-mire.html?utm_source=copypaste

https://www.championat.com/football/news-4936307-podruga-ronaldu-dzhordzhina-rodriges-ya-devushka-luchshego-igroka-v-mire.html?utm_source=copypaste

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Источник: Elle
Чемпионат мира Португалия Роналду Криштиану
Комментарии (6)
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ursosan
1671693352
Ну а что ей еще говорить остается. Поддерживает криша
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ARSENAL LONDONN
1671693953
И правильно что поддерживает, если половина мира против него!
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Fandorine
1671695704
Ахахахахахаххахахахаааа!!!)))))
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Slemanort
1671705775
Я с ней согласен. Месси игрок одной команды после перехода в ПСЖ совсем потерялся, а Криш был лидером во всех командах где выступал. И очень жаль что его сейчас пытаются унизить все диванные эксперты.
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sv1969
1671718193
Время Рона прошло и надо смириться с этим!
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