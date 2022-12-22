«Я девушка лучшего игрока мира». Джорджина – о Роналду

Джорджина Родригес, девушка капитана сборной Португалии Криштиану Роналду, считает, что ее возлюбленный остается лучшим футболистом мира.

«Да, я девушка лучшего игрока мира, но людям – а зачастую это именно девушки – незачем говорить об этом пренебрежительно», – заявила Джорджина.

Пара вместе с 2016 года.

У них 5 детей, в том числе 2 общих.

37-летний Роналду – свободный агент.

Накануне португалец прибыл на переговоры с «Аль-Насром».

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https://www.championat.com/football/news-4936307-podruga-ronaldu-dzhordzhina-rodriges-ya-devushka-luchshego-igroka-v-mire.html?utm_source=copypaste