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    Карпин обратился к российским футболистам в преддверии новогодних праздников

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин поздравил всех с предстоящими новогодними праздниками.

    – Хотел бы поздравить всех болельщиков, тренеров, футболистов, коллег и пожелать всем, прежде всего, футболистам, здоровья, так как они потом должны на поле это показывать.

    И пожелать им, чтобы в отпуске не расслаблялись, а готовились к возобновлению сезона и ставили задачу попасть в сборную России.

    – Поменьше сладкого!

    – 100%.

    • Перерыв в российском футболе продлится до марта.
    • Карпин совмещает работу в сборной России и «Ростове».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18530

      Cleaner 21 минуту назад

      Лучшим ПОДАРКОМ на Новый Год от Валеры для всех болельщиков, тренеров, футболистов был бы УХОД с поста ТРЕНЕРА СБОРНОЙ России.

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      Рейтинг: +11343

      alex1951 1 час назад

      Уважительно....и тебя также..)))

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