Карпин обратился к российским футболистам в преддверии новогодних праздников

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поздравил всех с предстоящими новогодними праздниками.
– Хотел бы поздравить всех болельщиков, тренеров, футболистов, коллег и пожелать всем, прежде всего, футболистам, здоровья, так как они потом должны на поле это показывать.
И пожелать им, чтобы в отпуске не расслаблялись, а готовились к возобновлению сезона и ставили задачу попасть в сборную России.
– Поменьше сладкого!
– 100%.
- Перерыв в российском футболе продлится до марта.
- Карпин совмещает работу в сборной России и «Ростове».
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Источник: «Матч ТВ»