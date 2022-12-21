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    «Химки» планируют подписать двух игроков из чемпионата Белоруссии

    «Химки» ведут переговоры по двум футболистам из чемпионата Белоруссии.

    Химчане близки к заключению контракта на полтора года с левым защитником «Шахтера» Николой Античем. Серб уже в расположении россиян.

    Также идут переговоры с «Неманом» по полузащитнику Алимардону Шукурову.

    • 28-летний Антич стоит 1,2 миллиона евро.
    • 23-летний Шукуров в прошлом сезоне чемпионата Белоруссии провел 28 матчей, забил гол, сделал ассист.
    • «Химки» идут в зоне вылета РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Ухо»

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    21.12.2022 23:30
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