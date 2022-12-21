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    Пиняев: «Если бы я позвонил Месси, он бы не взял трубку»

    Футболист «Крыльев Советов» Сергей Пиняев предположил, что бы было, если бы он позвонил капитану сборной Аргентины Лионелю Месси.

    «Если бы был номер, позвонил бы Месси после победы на чемпионате мира? Даже если бы у меня был номер Месси, он бы всe равно не взял трубку. Мне кажется, он даже от самых близких друзей не брал бы. Зачем мне это делать? Я просто рад за Лео.

    Что спросил бы? Да много что! Если бы была возможность поговорить, пообщаться, многое спросил бы. С ходу не могу ответить», — сказал Пиняев.

    • Месси на прошлой неделе впервые стал чемпионом мира.

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    Источник: «Чемпионат»

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