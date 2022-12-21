Пиняев сделал заявление о своем будущем

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев прокомментировал возможный переход в «Локомотив».

— Что у вас с будущим? Такие варианты называются, такие суммы.

— Суммы недействительны. Кто любит лезть в мой кошелек, таких сумм там точно не найдет, поэтому могут не переживать. А мое будущее нет смысла комментировать, потому что еще ничего не решил. Как видите, я игрок «Крыльев».

— То есть решения пока нет, несмотря на историю с отступными.

— Нет решения. Официальный сайт клуба выпустил заявление с полным объяснением всей ситуации.

Сообщалось, что «Локомотив» выкупит Пиняева за 200 миллионов рублей.

18-летний Пиняев – воспитанник «Чертаново».

В ноябре он дебютировал за сборную России.

В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах за «Крылья».

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