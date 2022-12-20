Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Кавазашвили рассказал, в чем Месси не смог превзойти Марадону

    Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о победе Лионеля Месси на ЧМ-2022.

    «Можно ли назвать Месси величайшим футболистом в истории? Если отделить человеческие качества и оставить чисто футбольные показатели, такие как техника, тактика, пас и диспетчерские способности, то, думаю, лучшими в этом были Пеле и Месси.

    Дальше идет градация. Игра Криштиану Роналду, который со своими прекрасными скоростными качествами, игрой головой и ногами, движением и открываниями, голевым чутьем является великим и занимает, по моему мнению, третье место после Пеле и Месси.

    Дальше Марадона.Он – сверхчеловек, в котором были объединены спортивные и человеческие качества, которые принесли ему народную любовь.

    Марадона превзошел абсолютно всех по эксцентричному поведению на футбольном поле и в жизни: поведение, забитый рукой мяч, сумасшедший дриблинг на скорости, который я еще ни у кого никогда не видел. Он единственный и неповторимый в данном вопросе футболист.

    Месси на следующем чемпионате мира? Честно говоря, считаю, что повторить он не сможет, потому что возраст не позволит. 4 года – это очень долго», – сказал Кавазашвили.

    • В финале ЧМ-2022 Аргентина победила Францию в серии пенальти.
    • Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
    • Месси впервые выиграл чемпионат мира. Он оформил дубль в финале.
    • Форвард «ПСЖ» признан лучшим игроком ЧМ-2022. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Агуэро поставил тысячу долларов на то, что Месси станет лучшим игроком ЧМ-2022
    Месси написал открытое письмо болельщикам после победы на ЧМ-2022
    Месси – лучший игрок 2022 года по версии читателей Goal, Бензема – 4-й, Роналду – 11-й 10
    Источник: Betonmobile

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:59
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23794

      DOCTOR PENALTY 19 минут назад

      Пеле и Марадона! И точка! Месси не тот уровень.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11