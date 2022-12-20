Кавазашвили рассказал, в чем Месси не смог превзойти Марадону

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о победе Лионеля Месси на ЧМ-2022.

«Можно ли назвать Месси величайшим футболистом в истории? Если отделить человеческие качества и оставить чисто футбольные показатели, такие как техника, тактика, пас и диспетчерские способности, то, думаю, лучшими в этом были Пеле и Месси.

Дальше идет градация. Игра Криштиану Роналду, который со своими прекрасными скоростными качествами, игрой головой и ногами, движением и открываниями, голевым чутьем является великим и занимает, по моему мнению, третье место после Пеле и Месси.

Дальше Марадона.Он – сверхчеловек, в котором были объединены спортивные и человеческие качества, которые принесли ему народную любовь.

Марадона превзошел абсолютно всех по эксцентричному поведению на футбольном поле и в жизни: поведение, забитый рукой мяч, сумасшедший дриблинг на скорости, который я еще ни у кого никогда не видел. Он единственный и неповторимый в данном вопросе футболист.

Месси на следующем чемпионате мира? Честно говоря, считаю, что повторить он не сможет, потому что возраст не позволит. 4 года – это очень долго», – сказал Кавазашвили.

В финале ЧМ-2022 Аргентина победила Францию в серии пенальти.

Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.

Месси впервые выиграл чемпионат мира. Он оформил дубль в финале.

Форвард «ПСЖ» признан лучшим игроком ЧМ-2022. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.

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