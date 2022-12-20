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    Орлов: «Ловрен подготовил себя к чемпионату мира в «Зените». Здесь он подтянулся»

    Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал выступление защитника «Зенита» и сборной Хорватии Деяна Ловрена на ЧМ-2022.

    «Ловрен принeс «Зениту» деньги. Из-за его участия на чемпионате мира клуб получил около 500 тысяч. Там ещe Азмун дал маленькую часть.

    Конечно, клуб отблагодарит Ловрена (зимой с ним будут обсуждать новый контракт – прим. «Бомбардира»). Этот хорватский защитник многое даeт. Мы его критикуем, когда ошибается. Но рядом с ним играют наши молодые ребята, тот же Чистяков, Алипа переподписали. Это же очень полезно.

    Слава богу, что он у нас есть. Гордимся, что зенитовец играл на таком уровне. Кстати, он в «Зените» себя подготовил, здесь тренировался, поддерживал форму. И он подтянулся», – сказал Орлов в видео на ютуб-канале «Такой футбол».

    • Ловрен выиграл бронзовые медали на ЧМ-2022.
    • Хорватия взяла медали на 3 чемпионатах мира (участвовала в 6).
    • На прошлом ЧМ-2018 хорваты стали серебряными медалистами.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +66808

      portero 43 минуты назад

      Конечно в Зените он отдыхал и готовился к ЧМ....

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      Рейтинг: +420

      Baggio1986 52 минуты назад

      Конечно,да и вообще,если не Зенит,то хорваты не взяли бы медали))) Хватит интервью старых маразматиков выкладывать...

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