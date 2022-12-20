Орлов: «Ловрен подготовил себя к чемпионату мира в «Зените». Здесь он подтянулся»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал выступление защитника «Зенита» и сборной Хорватии Деяна Ловрена на ЧМ-2022.

«Ловрен принeс «Зениту» деньги. Из-за его участия на чемпионате мира клуб получил около 500 тысяч. Там ещe Азмун дал маленькую часть.

Конечно, клуб отблагодарит Ловрена (зимой с ним будут обсуждать новый контракт – прим. «Бомбардира»). Этот хорватский защитник многое даeт. Мы его критикуем, когда ошибается. Но рядом с ним играют наши молодые ребята, тот же Чистяков, Алипа переподписали. Это же очень полезно.

Слава богу, что он у нас есть. Гордимся, что зенитовец играл на таком уровне. Кстати, он в «Зените» себя подготовил, здесь тренировался, поддерживал форму. И он подтянулся», – сказал Орлов в видео на ютуб-канале «Такой футбол».

Ловрен выиграл бронзовые медали на ЧМ-2022.

Хорватия взяла медали на 3 чемпионатах мира (участвовала в 6).

На прошлом ЧМ-2018 хорваты стали серебряными медалистами.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно