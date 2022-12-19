Рабинер: «Душа Марадоны вселилась в Месси»

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался об игре капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в финале ЧМ-2022 против Франции.

«Вчера произошла коронация. Нет, не в том смысле, что аргентинцы скинули с пьедестала Марадону, смерть которого, кажется, еще больше его там обожествила.

Просто если раньше Месси считался наследным принцем, то теперь футбольных королей в Аргентине стало два.

И со смертью первого, как мы слышали, его душа вселилась во второго.

Поэтому мы и видим теперь столько эмоций, страсти, энергии и лидерства Марадоны у Месси, которому все эти качества раньше не были свойственны», – написал Рабинер.

Аргентина победила Францию в серии пенальти.

Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.

Лионель Месси оформил дубль в финале.

Форвард «ПСЖ» признан лучшим игроком ЧМ-2022. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.

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