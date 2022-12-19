Орлов: «Паредеса надо было удалять в финале чемпионата мира»

Журналист Геннадий Орлов считает, что полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес заслуживал получить красную карточку в финальном матче ЧМ-2022 против Франции.
«Футболисты в финале чемпионата мира были корректны по большому счeту. Кроме одного – по фамилии Паредес.
Он вышел во втором тайме и как въехал двумя ногами! Его вообще надо было удалять.
Хоть Паредес и стал чемпионом мира, но он футбольный бандит», – сказал Орлов.
- Аргентина победила Францию в серии пенальти после ничьей 3:3.
- Паредес вышел на замену на 102-й минуте.
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Источник: ютуб-канал «Такой футбол»