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    Орлов: «Паредеса надо было удалять в финале чемпионата мира»

    Журналист Геннадий Орлов считает, что полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес заслуживал получить красную карточку в финальном матче ЧМ-2022 против Франции.

    «Футболисты в финале чемпионата мира были корректны по большому счeту. Кроме одного – по фамилии Паредес.

    Он вышел во втором тайме и как въехал двумя ногами! Его вообще надо было удалять.

    Хоть Паредес и стал чемпионом мира, но он футбольный бандит», – сказал Орлов.

    • Аргентина победила Францию в серии пенальти после ничьей 3:3.
    • Паредес вышел на замену на 102-й минуте.

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    Источник: ютуб-канал «Такой футбол»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12157

      Вомбат 38 минут назад

      Судейство на ЧМ в целом было ужасным, но финал польский судья отсудил хорошо. Что касается безрассудных подкатов в духе костолома Паредеса, то на этом ЧМ их прощали все судьи. Такова была рекомендация ФИФА - удалять по минимуму.

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      Рейтинг: +5044

      ААМ 58 минут назад

      Судейство плохое, но Орлову иногда лучше промолчать. Сойдёт за умного

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      Рейтинг: +447

      Болотоход 1 час назад

      Судейство на этом ЧМ очень плохое.

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      Рейтинг: +334

      TANNER 1 час назад

      Опять этот Орлов, опять дед забыл таблетки выпить

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