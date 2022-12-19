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    Трабукки ответил на жесткую критику Заремы, назвавшей его «паразитом»

    Агент Марко Трабукки прокомментировал слова Заремы Салиховой, супруги экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

    Ранее Зарема заявила: «Абаскаль подписался на Трабукки? Надеюсь, у него хватит мудрости не связываться с паразитами».

    «Нечего даже комментировать. Я знаю Абаскаля три года, еще до того, как он перешел в «Спартак». Я познакомился с этим специалистом еще тогда, когда Гильермо тренировал в Италии.

    Мы знакомы с Абаскалем давно. С тех пор, как он в Москве, а я в Милане, мы с ним так и не виделись. Так что пусть Зарема не переживает», — сказал Трабукки.

    • Абаскаль принял «Спартак» летом.
    • Команда идет в РПЛ 2-й.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11135

      R_a_i_n 20 минут назад

      Обычный итальянский мафиози. Чего пристали то??

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24876

      bset 1 час назад

      А Савину так ничего и не ответил после подделки документов

      0
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