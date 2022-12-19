Трабукки ответил на жесткую критику Заремы, назвавшей его «паразитом»

Агент Марко Трабукки прокомментировал слова Заремы Салиховой, супруги экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Ранее Зарема заявила: «Абаскаль подписался на Трабукки? Надеюсь, у него хватит мудрости не связываться с паразитами».
«Нечего даже комментировать. Я знаю Абаскаля три года, еще до того, как он перешел в «Спартак». Я познакомился с этим специалистом еще тогда, когда Гильермо тренировал в Италии.
Мы знакомы с Абаскалем давно. С тех пор, как он в Москве, а я в Милане, мы с ним так и не виделись. Так что пусть Зарема не переживает», — сказал Трабукки.
- Абаскаль принял «Спартак» летом.
- Команда идет в РПЛ 2-й.
Источник: Sport24