Трабукки ответил на жесткую критику Заремы, назвавшей его «паразитом»

Агент Марко Трабукки прокомментировал слова Заремы Салиховой, супруги экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Ранее Зарема заявила: «Абаскаль подписался на Трабукки? Надеюсь, у него хватит мудрости не связываться с паразитами».

«Нечего даже комментировать. Я знаю Абаскаля три года, еще до того, как он перешел в «Спартак». Я познакомился с этим специалистом еще тогда, когда Гильермо тренировал в Италии.

Мы знакомы с Абаскалем давно. С тех пор, как он в Москве, а я в Милане, мы с ним так и не виделись. Так что пусть Зарема не переживает», — сказал Трабукки.

Абаскаль принял «Спартак» летом.

Команда идет в РПЛ 2-й.

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