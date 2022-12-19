Зарема: «Абаскаль подписался на Трабукки? Надеюсь, у него хватит мудрости не связываться с паразитами»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала новость о том, что тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подписался на агента Марко Трабукки в соцсетях.

«Абаскаль подписался на Трабукки. К чему бы это? Нет сомнений, что Фартовый Эш (спортивный директор «Спартака» Эшуорт – прим. «Бомбардира») знаком с Трабукки по Юрмале и Астане.

Надеюсь, у Абаскаля хватит мудрости не связываться с паразитами. Если эта компания снова заползет в клуб, ни к чему хорошему это не приведет ни для «Спартака», ни лично для тренера», — сказала Зарема.

Абаскаль принял «Спартак» летом.

Команда идет в РПЛ 2-й.

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