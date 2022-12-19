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    Аргентина сошла с ума после победы на ЧМ: игроки безумствовали в раздевалке, жители заполнили улицы Буэнос-Айреса

    Аргентина выиграла ЧМ – это первая большая победа аргентинцев с 1986 года, со времен Диего Марадоны. Победа на чемпионате мира в Катаре стала для Аргентины национальным праздником.

    И сейчас мы покажем, как аргентинцы праздновали это золото ЧМ. Для начала напомним, что творилось на поле и в раздевалке:

    В раздевалке аргентинцев творилось какое-то безумие, Мартинес бегал в трусах, Месси залипал в телефоне под подколы Агуэро, кто-то из игроков прыгал в мусорное ведро.

    А теперь фанаты на стадионе и их реакция на победу:

    Безумие было и за пределами стадиона: это касается пабов и организованных фан-зон.

    Неаполь, Италия. Да, там тоже ждали эту победу:

    Барселона:

    А теперь – плавный переход в Буэнос-Айрес, который сошел с ума:

    Фото: Sven Simon, XinHua, Keystone Press Agency/Global Look Press

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    Сегодня, 13:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7371

      Старикан 4 минуты назад

      Вот интересно, что там супруга шепчет Месси на ухо? А он так загадочно улыбается... Неужели еще одного заделают?)))

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      Рейтинг: +7371

      Старикан 10 минут назад

      Как я вам завидую, ребята... а мы тут в войнушку играем - нам не до футбола...

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