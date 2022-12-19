Аргентина сошла с ума после победы на ЧМ: игроки безумствовали в раздевалке, жители заполнили улицы Буэнос-Айреса

Аргентина выиграла ЧМ – это первая большая победа аргентинцев с 1986 года, со времен Диего Марадоны. Победа на чемпионате мира в Катаре стала для Аргентины национальным праздником.

И сейчас мы покажем, как аргентинцы праздновали это золото ЧМ. Для начала напомним, что творилось на поле и в раздевалке:

В раздевалке аргентинцев творилось какое-то безумие, Мартинес бегал в трусах, Месси залипал в телефоне под подколы Агуэро, кто-то из игроков прыгал в мусорное ведро.

А теперь фанаты на стадионе и их реакция на победу:

Безумие было и за пределами стадиона: это касается пабов и организованных фан-зон.

Неаполь, Италия. Да, там тоже ждали эту победу:

Барселона:

А теперь – плавный переход в Буэнос-Айрес, который сошел с ума:

Фото: Sven Simon, XinHua, Keystone Press Agency/Global Look Press