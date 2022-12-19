Аршавин: «Месси стал бы президентом Аргентины, если бы завтра проводились выборы»

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин высказался после финального матча ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией.

«Мне запомнилась непредсказуемость, великолепная игра Месси и Мбаппе. Кадры из Аргентины показали силу футбола, люди объединились.

Если бы завтра были выборы президента республики, Месси бы победил», – заявил Аршавин.

Аргентина победила Францию в серии пенальти.

Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.

Лионель Месси впервые выиграл чемпионат мира.

Форвард «ПСЖ» признан лучшим игроком турнира. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.

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