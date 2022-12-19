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    Аршавин: «Месси стал бы президентом Аргентины, если бы завтра проводились выборы»

    Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин высказался после финального матча ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией.

    «Мне запомнилась непредсказуемость, великолепная игра Месси и Мбаппе. Кадры из Аргентины показали силу футбола, люди объединились.

    Если бы завтра были выборы президента республики, Месси бы победил», – заявил Аршавин.

    • Аргентина победила Францию в серии пенальти.
    • Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
    • Лионель Месси впервые выиграл чемпионат мира.
    • Форвард «ПСЖ» признан лучшим игроком турнира. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 07:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +447

      Болотоход 22 минуты назад

      Опять что зря сказал!
      В прочем все как всегда.

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