Месси – первый игрок, забивший на пяти стадиях одного чемпионата мира

В эти минуты проходит финал ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции.

Счет в игре открыл капитан аргентинцев Лионель Месси. Он реализовал пенальти на 23-й минуте.

Месси стал первым игроком в истории, которому удалось отличиться на пяти стадиях одного чемпионата мира.

На групповом этапе Месси забил Саудовской Аравии и Мексике

На стадии 1/8 финала – Австралии

В четвертьфинале – Нидерландам

В полуфинале – Хорватии

В финале – Франции.

«Бомбардир» ведет текстовую трансляцию матча Аргентина – Франция.

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