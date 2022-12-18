Месси – первый игрок, забивший на пяти стадиях одного чемпионата мира

В эти минуты проходит финал ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции.
Счет в игре открыл капитан аргентинцев Лионель Месси. Он реализовал пенальти на 23-й минуте.
Месси стал первым игроком в истории, которому удалось отличиться на пяти стадиях одного чемпионата мира.
- На групповом этапе Месси забил Саудовской Аравии и Мексике
- На стадии 1/8 финала – Австралии
- В четвертьфинале – Нидерландам
- В полуфинале – Хорватии
- В финале – Франции.
«Бомбардир» ведет текстовую трансляцию матча Аргентина – Франция.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022
Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022
Получи фрибет 2000 рублей и ставь на ЧМ-2022
Источник: «Бомбардир»