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    Месси – первый игрок, забивший на пяти стадиях одного чемпионата мира

    В эти минуты проходит финал ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции.

    Счет в игре открыл капитан аргентинцев Лионель Месси. Он реализовал пенальти на 23-й минуте.

    Месси стал первым игроком в истории, которому удалось отличиться на пяти стадиях одного чемпионата мира.

    • На групповом этапе Месси забил Саудовской Аравии и Мексике
    • На стадии 1/8 финала – Австралии
    • В четвертьфинале – Нидерландам
    • В полуфинале – Хорватии
    • В финале – Франции.

    «Бомбардир» ведет текстовую трансляцию матча Аргентина – Франция.

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    Источник: «Бомбардир»

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