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    Ташуев рассказал, в чем Месси превосходит Мбаппе

    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев поделился симпатиями на финал чемпионата мира-2022 между Аргентиной и Францией.

    «За кого буду болеть? Я буду симпатизировать Лионелю Месси. По уровню мастерства он находится на расстоянии от всех остальных в последние годы. Лионель проводит хороший чемпионат, ему не хватает данного титула, поэтому моя симпатия будет на стороне Месси. Килиан Мбаппе уже становился чемпионом мира, а Лионель еще нет. Килиан решает эпизоды игры, а Месси – абсолютный лидер команды, который не просто забивает мячи, но держит всю игру Аргентины.

    Игра Аргентины более целостна, чем у французов, на мой взгляд, но от финала можно ждать всего чего угодно. Встретятся две сильные команды с хорошим подбором исполнителей», – сказал Ташуев.

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    Источник: «РБ Спорт»

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