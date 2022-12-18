Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев поделился симпатиями на финал чемпионата мира-2022 между Аргентиной и Францией.

«За кого буду болеть? Я буду симпатизировать Лионелю Месси. По уровню мастерства он находится на расстоянии от всех остальных в последние годы. Лионель проводит хороший чемпионат, ему не хватает данного титула, поэтому моя симпатия будет на стороне Месси. Килиан Мбаппе уже становился чемпионом мира, а Лионель еще нет. Килиан решает эпизоды игры, а Месси – абсолютный лидер команды, который не просто забивает мячи, но держит всю игру Аргентины.

Игра Аргентины более целостна, чем у французов, на мой взгляд, но от финала можно ждать всего чего угодно. Встретятся две сильные команды с хорошим подбором исполнителей», – сказал Ташуев.

Аргентина и Франция встретятся сегодня.

Финал ЧМ-2022 начнется в 18:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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