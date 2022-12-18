«Нет слов. Они появятся через 15-20 лет». Ловрен высказался после завоевания бронзовых медалей ЧМ-2022

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен дал комментарий после матча за третье место чемпионата мира-2022 против Марокко (2:1).

«У меня нет слов, чтобы выразить эмоции, возможно, они появятся через 15–20 лет, но сейчас я просто счастлив, потому что мы сделали невозможное. В 2018 мы добились того, чего добились.

Я не ожидал, что в этом году мы заберемся так далеко, эта медаль даже ценнее. Знаю, сколько труда и пота мы вложили в это достижение», – сказал Ловрен.

Хорватия взяла медали на 3 чемпионатах мира (участвовала в 6).

На прошлом ЧМ-2018 хорваты стали серебряными медалистами.

Ловрен выступает за «Зенит».

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