Сборная Марокко – это главные эмоции ЧМ-2022

Сегодня чемпионат мира остановился в одном матче от своего завершения. И хочется сказать: как бы не закончился финал, это уже классный турнир. Разговоры о скандалах и напряжениях вокруг ЧМ-2022 натурально перебились футбиком. А Марокко стало одним из украшений этого турнира.

Возможно, одним из главных украшений. Возможно, самым главным.

Вот вводные данные:

1. Страна после 20-летнего затишья вне чемпионатов мира попала на крупный турнир. Первая попытка была в России – групповой этап. Вторая идет сейчас в Катаре – четвертое место. По дороге к этой почетной отметке марокканцы выпнули Бельгию, Испанию и Португалию со своим Криштиану.

Серьезно.

2. У Марокко тренер, который никогда не работал в топ-командах – шутит про нехватку процентов по владению мячом, позволяет своим игрокам целовать лысину на удачу и шутит над своим прозвищем – человек-авокадо.

Да, кстати, он получил работу в сборной за 81 день до старта ЧМ, настроил атмосферу и вернул Хакима Зиеша (а это важный персонаж) и хакнул этот турнир.

3. А чем оборачиваются все матчи Марокко? Разгромами. Только не в Катаре, а по всему миру – марокканцы бузили в Брюсселе, Париже и другим городам. Иногда это заканчивалось бойнями и погромами.

Но вообще марокканцы – замечательные и эмоциональные. Они очень-очень горячо поддерживали свою сборную:

4. Кстати, сборная Марокко – это результат хорошо продуманного проекта. В середине нулевых король страны Мухаммед VI вбухал 30 млн в строительство новой академии и пообещал, что к 2018-му сборная будет играть на ЧМ. Стала. А еще через четыре года – установила рекорд для Африки.

5. Марокко начало пропускать от соперников только с полуфинала. Дальше – два поражения, но ни одного разгрома: 0:2 – от Франции, 1:2 от Хорватии.

И теперь сборная Марокко добралась до четвертого места в турнире. Вау!

***

Люди, которые следят за футболом несколько лет, могут с точностью примерно в 50-60% предсказать победителя примерно любого турнира. Исключения из правил всегда случаются. Приятные неожиданности в эпоху автоматизированного и тактически переосмысленного футбола – сильно реже. Чемпионат мира позволяет таким сюрпризам случиться, и это делает его сильно ярче. В данном случае это и есть Марокко.

Спросите себя через пять-шесть лет, что вы помните о том ЧМ в Катаре. Почти наверняка одно из первых воспоминаний будет связано с чудесными марокканцами. Потому что их игра основана на эмоциях.

Нас ждет финал ЧМ-2022. Уверены в своих ожиданиях? Забирайте бонус в 2000 рублей и ставьте на победителя

Текст: Илья Егоров

Фото: Hasan Bratic, XinHua, dpa, AFLO, www.imago-images.de, firo Sportphoto/Global Look Press