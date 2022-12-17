Это Марокко – работа одного скаута: запускал дорогую академию с правительством и уговаривал игроков выступать за сборную: Хакими звал через Зидана

Марокко сыграет с Хорватией в матче за третье место на ЧМ-2022. Это важное достижение не только для марокканского футбола, но и для африканского в целом. Формально Марокко постоянно совершенствуется. На прошлом ЧМ сборная остановилась на групповом этапе. Сейчас – дошла до одного из двух финальных матчей турнира.

Все это произошло позже долгосрочного кризиса, который спровоцировал революцию в марокканском футболе.

Марокко не проходило на ЧМ больше 10 лет – в это время король страны строил академию за 30 млн

Последнее появление Марокко на чемпионатах мира перед долгосрочной паузой состоялось в 1998 году. Тогда сборная потопталась на групповом этапе и спокойно покинула турнир – реализовала ожидание своих фанатов. К тому ЧМ Марокко подошло в ужасном состоянии: у нее не было базы, она тренировалась во Франции, а чемпионат Марокко представляли только четыре игрока. Остальные представители сборной играли за слабые европейские команды (максимум – «Порту» и «Спортинг»), футбольная федерация страны требовала изменений.

Тогда в футбольные дела вмешалось правительство, которое захотело резких успехов на поле. Сначала планы были очень абстрактными. Чуть позже, к середине нулевых, власти наметили курс развития. Изначально он касался только молодежного сектора. Чуть позже руководство Марокко одобрило план, который предусматривал строительство академии.

Важно, что проект курировал лично король Мухаммед VI. В 2005-м он говорил: «Мы с Федерацией футбола предположили, что у сборной не будет успеха примерно до середины следующего десятилетия: у нас просто не хватает ресурсов, чтобы превратить наш план в краткосрочный. Для этого требуется много денег – а у Марокко хватает проблем в обычной жизни, чтобы искать лишний бюджет на футбол. Поэтому важнее строить проект на молодых игроках: у них есть перспективы».

Мухаммед утвердил главные моменты плана:

Основа – выпускники академий главных клубов страны;

Важная задача – уделить внимание школам из разных уголков Марокко, не выпускать выпускников из глубинок;

Дополнительная – облепиться скаутами и поискать игроков для сборной в Европе: то есть переехавших в другую страну в раннем возрасте или с родственниками-марокканцами.

Куратором всей этой истории стал Нассер Ларге.

Кто такой Ларге – всегда мечтал о тренерстве, но очень втянулся в работу менеджера: «Мне важнее развивать сильных пацанов»

У марокканца Нассера Ларге не получилась большая футбольная карьера. В 1980-м он попал в «АСПТТ Кан», связанный с нормальным «Каном», но не смог использовать этот шанс как трамплин и быстро обосновался во французских глубинках. В 1984-м, играя за «Норман», он рассказывал, что хотел бы стать игроком большой команды, но «кажется, уже упустил свою возможность». В 1986-м он перешел в скромный «Тюри-Аркур» и там же стал играющим тренером. Он говорил, что запускает тренерскую карьеру, потому что это его мечта: «Я всегда думал, что тренер из меня получится лучше, чем игрок. Для меня это новый этап, который я хочу сделать чуть лучше, чем предыдущий».

Проблема в том, что в каждом новом клубе он получал больше административную должность – и объяснял это успешной работой с поиском молодых и перспективных игроков. Так через несколько смен работы в 2007-м он дорос до приглашения от короля Мухаммеда VI и возглавил марокканскую академию.

Что делал Ларге:

1. Курировал строительство базы. За два года и 30 млн евро марокканские власти под его контролем построил большой футбольный центр с футбольными полями с разными покрытиями: натуральное, синтетическое и т.д. Это было личное пожелание Ларге: «В разных странах играют на разных полях – наши футболисты должны быть готовы ко всему».

Академия предлагала обучение в школе и футбольные тренировки. Административным центром был кампус в Рабате. Еще у нее было четыре спортивные точки по стране: в Марракеше, Касабланке, Фесе и Танжере.

2. Запустил скаутскую сеть. В основном были специалисты из Марокко и Франции, но Ларге лично перетащил скаутов из систем «Баварии», «Копенгагена» и других европейских клубов. Хвалился так: «Для нас это огромная победа. Не у всех академий Африки есть специалисты со свежим европейским взглядом».

3. Лично ездил по стране и искал талантов. Как признавался Ларге в интервью The Athletic, после строительства академии он просмотрел около 12-13 тысяч молодых игроков. В том же тексте он рассказывал:

«Меня выбрали руководить проектом. Руководство потратило два года на строительство академии. После этого я ездил по стране, чтобы найти подходящих игроков. В 2009 году мы были готовы к открытию, и к нам пришло первое сильное поколение: Эн-Несири, Унаи, Агуэрд – все они играют за сборную прямо сейчас».

4. Отдельная история – переманивание потенциальных сборников Марокко из Европы. Он занимался этим, когда работал в академии. Он занимался этим и позже, когда работал в других местах, но сохранил теплые отношения с правительством Марокко. Вот факты из интервью The Athletic и рассказам другим медиа:

Ашраф Хакими родился в Испании и долго думал об игре за местную сборную. Его Ларге переманил благодаря Зинедину Зидану, с которым переговорил до этого;

Софьян Амрабат родился в Голландии и даже играл за юношескую сборную до 15 лет. Ларге сказал, что у него не будет много шансов закрепиться в основной команде, поэтому он предложил ему Марокко U17. Перед дебютом за взрослую сборную Марокко Амрабат получил предложение от голландской молодежки, но отказался;

Есть и проколы – один связан с Яссином Буну. Тот уже играл в молодежке «Видада», и Ларге пытался перехватить его для своей академии. В дело вмешался отец Буну и просто спросил, зачем его сыну менять клубу с перспективами на непонятную академию;

С Софьяном Буфалем было сложнее. Он хотел играть только за Францию, цитата Ларге: «Если не Франция, то лучше я не буду играть ни за кого». Ларге ездил к нему в гости несколько раз и уговаривал присоединиться к Марокко. В итоге тот согласился.

Ларге в итоге стал тренером, но только временно исполняющим обязанности – подстраховал «Марсель» в сезоне-2020/21 на девять матчей. Но все остальное время работал на должностях, связанных со скаутингом и развитием. После академии правительства Марокко он работал техническим директором различных молодежных сборных. В «Марселе» до тех девяти матчей он был куратором молодежного сектора. В мае этого года он принял предложение стать техническим директором сборной Саудовской Аравии.

«Жизнь – странная штука. Я думал, что стану хорошим игроком – не смог. Я думал, что стану хорошим тренером – не смог. При этом мне всегда нравилось наблюдать за развитием молодых игроков – удивительно, как судьба привела меня к тому, что я имею сейчас. Я действительно хотел быть тренером, но быстро понял, что мне важнее развивать сильных пацанов».

Верить в Марокко? Забирайте бонус в 2000 рублей и ставьте на его победу

Текст: Илья Егоров

Фото: Keystone Press Agency, imago-images.de, XinHua/Global Look Press