«Бенфика» определилась с ценой на Рамуша

«Бенфика» готова продать нападающего Гонсалу Рамуша за сумму более 70 миллионов евро.
Сообщалось, что на 21-летнего футболиста претендуют шесть клубов.
Отступные в контракте португальца – 120 миллионов.
- Рыночная стоимость Рамуша – 24 миллиона евро.
- Он дошел со сборной Португалии до 1/4 финала ЧМ-2022.
- Форвард забил 3 гола и сделал 1 ассист – все 4 результативных действия пришлись на матч со Швейцарией (6:1).
«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию
Источник: Sport1