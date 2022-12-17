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    «Бенфика» определилась с ценой на Рамуша

    «Бенфика» готова продать нападающего Гонсалу Рамуша за сумму более 70 миллионов евро.

    Сообщалось, что на 21-летнего футболиста претендуют шесть клубов.

    Отступные в контракте португальца – 120 миллионов.

    • Рыночная стоимость Рамуша – 24 миллиона евро.
    • Он дошел со сборной Португалии до 1/4 финала ЧМ-2022.
    • Форвард забил 3 гола и сделал 1 ассист – все 4 результативных действия пришлись на матч со Швейцарией (6:1).

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    Источник: Sport1

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    Сегодня, 11:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +34

      6pbIH 31 секунду назад

      После такого "зашквара" , в зВенит ему прямая дорога. Там , таких любят))

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