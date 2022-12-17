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«Бенфика» определилась с ценой на Рамуша

17 декабря 2022, 11:07
4

«Бенфика» готова продать нападающего Гонсалу Рамуша за сумму более 70 миллионов евро.

Сообщалось, что на 21-летнего футболиста претендуют шесть клубов.

Отступные в контракте португальца – 120 миллионов.

  • Рыночная стоимость Рамуша – 24 миллиона евро.
  • Он дошел со сборной Португалии до 1/4 финала ЧМ-2022.
  • Форвард забил 3 гола и сделал 1 ассист – все 4 результативных действия пришлись на матч со Швейцарией (6:1).

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Источник: Sport1
Португалия. Примейра Бенфика Рамуш Гонсалу
Комментарии (4)
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6pbIH
1671265788
После такого "зашквара" , в зВенит ему прямая дорога. Там , таких любят))
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Fialet
1671276813
Интересно, дрочер загубил себе карьеру, или в гейропе это наоборот плюс?
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DeStar
1671280483
бенфика после хет трика его сразу стала торговать , пока он стоит на пике)
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Skull_Boy
1671612674
Вон Ливерпуль купил уже двух оленей из Португалии за 125 млн в сумме, а толку от них нет нихера
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