«Бенфика» определилась с ценой на Рамуша

«Бенфика» готова продать нападающего Гонсалу Рамуша за сумму более 70 миллионов евро.

Сообщалось, что на 21-летнего футболиста претендуют шесть клубов.

Отступные в контракте португальца – 120 миллионов.

Рыночная стоимость Рамуша – 24 миллиона евро.

Он дошел со сборной Португалии до 1/4 финала ЧМ-2022.

Форвард забил 3 гола и сделал 1 ассист – все 4 результативных действия пришлись на матч со Швейцарией (6:1).

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