Стал известен лучший игрок «Баварии» в ноябре

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала признан лучшим игроком команды по итогам ноября.
В голосовании болельщиков 19-летний немец набрал 49,6 процента.
Он опередил Эрика Чупо-Мотинга (34,9%) и Сержа Гнабри (5,8%).
Мусиала стал игроком месяца в «Баварии» в четвертый раз в этом сезоне.
В ноябре хавбек провел четыре матча за мюнхенскую команду, забил два гола и сделал два ассиста.
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Источник: сайт «Баварии»