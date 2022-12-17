Стал известен лучший игрок «Баварии» в ноябре

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала признан лучшим игроком команды по итогам ноября.

В голосовании болельщиков 19-летний немец набрал 49,6 процента.

Он опередил Эрика Чупо-Мотинга (34,9%) и Сержа Гнабри (5,8%).

Мусиала стал игроком месяца в «Баварии» в четвертый раз в этом сезоне.

В ноябре хавбек провел четыре матча за мюнхенскую команду, забил два гола и сделал два ассиста.

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