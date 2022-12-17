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    Стал известен лучший игрок «Баварии» в ноябре

    Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала признан лучшим игроком команды по итогам ноября.

    В голосовании болельщиков 19-летний немец набрал 49,6 процента.

    Он опередил Эрика Чупо-Мотинга (34,9%) и Сержа Гнабри (5,8%).

    Мусиала стал игроком месяца в «Баварии» в четвертый раз в этом сезоне.

    В ноябре хавбек провел четыре матча за мюнхенскую команду, забил два гола и сделал два ассиста.

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    Источник: сайт «Баварии»

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    Сегодня, 09:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2658

      BlackMurder 1 час назад

      Если у Баварии , хватит сил и терпения, то они вырастят супер игрока, хотя это уже видно по игре, я в восторге от Киммиха и Мусиалы

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