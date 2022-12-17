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    Божович назвал сборную, которая его больше всех удивила на ЧМ-2022

    Экс-тренер «Локомотива», «Динамо», «Ростова» и других команд РПЛ Миодраг Божович рассказал, что не ожидал увидеть Францию в финале ЧМ-2022.

    «Кто больше всех удивил в Катаре? Франция.

    У французов было много трудностей по ходу турнира, много травм, но они справились со всем.

    Теперь они в финале», – заявил Божович.

    • Соперник Франции по финалу – Аргентина.
    • Игра состоится в воскресенье, 18 декабря, в 18:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +804

      SLADE2019 50 минут назад

      Здесь с ним можно и нужно согласиться. Потеряв таких игроков, как Бензема, Канте,
      Погба и оставаться на самом верху, дорогого стоит.

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