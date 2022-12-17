Экс-тренер «Локомотива», «Динамо», «Ростова» и других команд РПЛ Миодраг Божович рассказал, что не ожидал увидеть Францию в финале ЧМ-2022.
«Кто больше всех удивил в Катаре? Франция.
У французов было много трудностей по ходу турнира, много травм, но они справились со всем.
Теперь они в финале», – заявил Божович.
- Соперник Франции по финалу – Аргентина.
- Игра состоится в воскресенье, 18 декабря, в 18:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Источник: «РБ Спорт»