«Барселона» следит за полузащитником сборной Японии

Хавбек «Айнтрахта» Даичи Камада может продолжить карьеру в более статусном клубе.
Интерес к 26-летнему футболисту сборной Японии проявляют «Барселона» и дортмундская «Боруссия».
В 2023 году полузащитник может стать свободным агентом и уйти в другую команду бесплатно.
«Айнтрахт» пытается продлить контракт с Камадой, но он склоняется к смене клубной прописки следующим летом.
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Источник: Sport.es