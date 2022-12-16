«Барселона» следит за полузащитником сборной Японии

Хавбек «Айнтрахта» Даичи Камада может продолжить карьеру в более статусном клубе.

Интерес к 26-летнему футболисту сборной Японии проявляют «Барселона» и дортмундская «Боруссия».

В 2023 году полузащитник может стать свободным агентом и уйти в другую команду бесплатно.

«Айнтрахт» пытается продлить контракт с Камадой, но он склоняется к смене клубной прописки следующим летом.

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